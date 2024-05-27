Около 50 ведущих нижегородских IT-компаний представили свои проекты на ЦИПР

Новые автомобили «Волга» и сервис для онлайн-опросов, система управления ресурсами и платформа для переезда айтишников – около 50 ведущих нижегородских IT-компаний представили свои проекты на конференции ЦИПР.
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