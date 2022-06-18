Мэр Славянска: Город готовится к наступлению российских войск

Город Славянск, расположенный в оккупированной украинскими вооруженными формированиями части Донецкой Народной Республики, готовится к наступлению российских войск.
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