Медвежий угол

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Верите ли вы в пророчества? Землетрясение в Турции и Сирии

Верите ли вы в пророчества? Землетрясение в Турции и Сирии

Ужасный день для Турции и Сирии, сотни погибших, тысячи пострадавших, разрушены кварталы и города. Люди потеряли своих близких, свои дома, все, что было им дорого.

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