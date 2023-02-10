Верите ли вы в пророчества? Землетрясение в Турции и Сирии

Ужасный день для Турции и Сирии, сотни погибших, тысячи пострадавших, разрушены кварталы и города. Люди потеряли своих близких, свои дома, все, что было им дорого.
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