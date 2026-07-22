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Регионы России

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Тайсон Фьюри раскритиковал современных чемпионов тяжёлого веса

Тайсон Фьюри раскритиковал современных чемпионов тяжёлого веса

Британский боксер Тайсон Фьюри, обладатель рекордного рейтинга и большой известности, подверг критике нынешних чемпионов тяжёлого веса, обвинив их в отсутствии реальной борьбы за титулы и низком уровне мастерства.

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