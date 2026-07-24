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Шведы заявили о повреждении исторического судна после съёмок «Одиссеи»

Шведы заявили о повреждении исторического судна после съёмок «Одиссеи»

Шведские владельцы исторического судна Glad av Gillberga потребовали от киностудии Universal Pictures возместить расходы на восстановление корабля, поврежденного во время съемок фильма Кристофера Нолана «Одиссея» .

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