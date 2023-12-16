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У «Рейнджерс» 20 побед в 28 играх. Клуб повторил свой рекорд, установленный в чемпионском сезоне-1993/94

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Анахайм» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  В 28 матчах команда под руководством Питера Лавиолетта одержала 20 побед и набрала 41 очко.

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