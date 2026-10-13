Зарплата во Владимире достигла 79,9 тыс., отставая от Москвы вдвое

Средняя зарплата во Владимире в первой половине 2026 года составила 79,9 тысячи рублей, что позволило городу занять лишь 79-е место в рейтинге РИА «Рейтинг» — более чем вдвое ниже лидирующей Москвы с её 194 тысячами рублей.