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Верные напарники: кинологи УФСИН по Тверской области стали участниками «Хвостатого флешмоба»

Верные напарники: кинологи УФСИН по Тверской области стали участниками «Хвостатого флешмоба»

Верные напарники: кинологи УФСИН по Тверской области стали участниками «Хвостатого флешмоба». Кинологи УФСИН России по Тверской области вместе со своими четвероногими напарниками присоединились к масштабному всероссийскому онлайн-проекту «Хвостатый флешмоб», организованному Музеем Победы.

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