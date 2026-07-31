Верные напарники: кинологи УФСИН по Тверской области стали участниками «Хвостатого флешмоба». Кинологи УФСИН России по Тверской области вместе со своими четвероногими напарниками присоединились к масштабному всероссийскому онлайн-проекту «Хвостатый флешмоб», организованному Музеем Победы.
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