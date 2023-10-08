Экс-игроку "Спартака" Деменко не понравился матч с ЦСКА в чемпионате России

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал за "Краснодар" и петербургский "Зенит", признался, что ему не очень понравился матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где красно-белые сразились со столичным ЦСКА.