В тульском селе Соклаково восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

Администрация допустила технический износ водонапорной башни в селе Соклаково Каменского района Тульской области, из-за чего местные жители остались без воды, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии