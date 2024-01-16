Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Нежданчик: правительство одобрило конфискацию имущества за фейки об армии

Нежданчик: правительство одобрило конфискацию имущества за фейки об армии

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
С добрым утром.
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10 час.
Лш
Лариса шумбасова
Давно пора уже ставить на место всех американских жополизов !!! Причем не обходить и родственников - и братьев с сестрами , и деток , и пап-мам с тетушками и дядюшками ,и бабушек !!! Семейка везде должна быть вместе - и в злорадости тоже !!!!!!!!
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5 час.
а
айрат
Все  правильно! Кончились последние китайские предупреждения! Теперь каждая мразь ответит по полной  за свой гнилой базар! И не спасут лицемерные и подлые извинения типа я не знал, меня не предупреждали, или это не я , это моя рука. Кончилась либерастическая подлая и продажна вольница врагов из 5-й колонны! Не будет пощады не старому, не младу! Все идет из семьи, вот вся вражеская семейка и ответит по полной программе!
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1 час.

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