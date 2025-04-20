Заместитель командира ЦАХАЛ будет уволен после инцидента с обстрелом врачей в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уволит заместителя командира разведывательного подразделения бригады «Голани» после инцидента с обстрелом медицинских работников в Газе, в результате которого погибли 15 человек.
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