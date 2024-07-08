В Забайкальском крае полицейские и общественники навестили семью сотрудников полиции

В преддверии самого теплого и душевного праздника – Дня семьи, любви и верности сотрудники отдела полиции «Северный» совместно с председателем Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю побывали в гостях у семьи полицейских.
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