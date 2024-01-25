"Ушел из жизни высокий профессионал": В России простятся с народным артистом Евгением Бикташевым

Артист умер в возрасте 85 лет. Всю жизнь он посвятил музыкальной работе в регионе.В пресс-службе Министерства культуры Саратовской области сообщили о том, что из жизни ушёл народный артист России Евгений Бикташев.
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