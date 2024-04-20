Интересные факты про марафоны, которые вы не знали

Существует лишь несколько вещей, являющихся более древними, чем конкуренция между людьми. И какой вид соревнования может быть более древним, чем состязание в скорости? Будь это кража еды у соседнего племени или более дружеская встреча, соревнования в начале времён определяли исключительно способность быстро бегать.
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