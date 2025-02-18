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Верховный суд РФ утвердил штраф 30 тыс. рублей журналисту Пивоварову

Верховный суд РФ утвердил штраф 30 тыс. рублей журналисту Пивоварову

Верховный суд РФ оставил в силе решение о штрафе 30 тыс. рублей для журналиста Алексея Пивоварова* за неуказание маркировки "иноагент" в интернет-публикациях.

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