Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Генсек РФС Митрофанов об Азии: «Надежда на переход сохраняется. Но гораздо больше надеюсь, что удастся договориться с УЕФА о снятии ограничений»

Генеральный секретарь РФС высказался о создании рабочей группы с УЕФА и ФИФА. – Можно сказать, что теперь мы лишились возможности отобраться от Азии на ЧМ-2026? – Участие и УЕФА, и ФИФА в рабочей группе дает надежду: когда все согласны со спортивной составляющей необходимости играть, но все понимают, что политически не могут принять такого решения, в этой ситуации УЕФА сможет принять решение об ускорении выхода [России из УЕФА].

Вернуться к статье

Картина дня

наверх