Генсек РФС Митрофанов об Азии: «Надежда на переход сохраняется. Но гораздо больше надеюсь, что удастся договориться с УЕФА о снятии ограничений»

Генеральный секретарь РФС высказался о создании рабочей группы с УЕФА и ФИФА. – Можно сказать, что теперь мы лишились возможности отобраться от Азии на ЧМ-2026? – Участие и УЕФА, и ФИФА в рабочей группе дает надежду: когда все согласны со спортивной составляющей необходимости играть, но все понимают, что политически не могут принять такого решения, в этой ситуации УЕФА сможет принять решение об ускорении выхода [России из УЕФА].