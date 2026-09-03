Анна Руднева родила третьего ребенка: звезда "Ранеток" стала многодетной мамой на фоне скандала с вебкамом

36-летняя солистка культовой группы Анна Руднева 2 сентября 2026 года родила сына весом 3740 граммов и ростом 54 сантиметра.
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