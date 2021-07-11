В Шымкенте зарегистрировано 312 новых случаев Ковил-19 за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 914, в городе Алматы – 620, в городе Шымкенте – 312, в Акмолинской области – 131, в Актюбинской области – 102, в Алматинской области – 114, в Атырауской области – 256, в ВКО – 71, в Жамбылской области – 51, в ЗКО – 205, в Карагандинской области – 449, в Костанайской области – 81, в Кызылординской области – 54, в Мангистауской области – 116, в Павлодарской области – 137, в СКО – 28, в Туркестанской области – 54.