Минздрав Франции: тыквенные семечки заразили 81 человека сальмонеллой

В период с мая по август 2026 года во Франции более 80 человек заразились сальмонеллой через тыквенные семечки из департамента Ло и Гаронна.
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