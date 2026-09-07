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Т-банк, «Дом.pф» и ПСБ готовят выпуски субординированных облигаций

Т-банк, банк «Дом.pф» и ПСБ готовятся разместить субординированные облигации, пишет «Коммерсантъ». Т-банк намерен до конца недели выпустить семилетние бумаги объемом не менее 5 млрд рублей, банк «Дом.

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