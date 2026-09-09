Происшествия
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Происшествия

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В Тюменской области прошла масштабная профилактическая акция с участием общественников «В первый класс по безопасной дороге!»

В Тюменской области прошла масштабная акция «В первый класс по безопасной дороге!» Мероприятие поддержали представители общественных советов, «Движения Первых» и Молодежного парламента.

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