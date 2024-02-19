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Что означают эти 18 символов на приборной панели вашего автомобиля

Что означают эти 18 символов на приборной панели вашего автомобиля

Некоторые из этих индикаторов могут предвещать серьёзную неисправностьКогда в вашем автомобиле что-то идёт не так или активируется функция, о которой вы должны знать, сигнал проходит через электрическую систему и попадает на приборную панель.

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