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Британцы назвали Джонсона катастрофой для Соединенного Королевства

Британцы назвали Джонсона катастрофой для Соединенного Королевства

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был катастрофой для Соединенного Королевства. Об этом 23 ноября заявили читатели британского издания The Times в комментариях к статье относительно его интервью для американского телеканала CNN.

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