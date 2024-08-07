Эксперт Мальгина рассказала, как нитраты и сахар в арбузе могут навредить здоровью

Они способствуют развитию сахарного диабета и онкологии В арбузах, в особенности приобретенных у недобросовестных продавцов, могут содержаться опасные нитраты, способные привести к онкологическим заболеваниям.
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