Первый конкурс «Интервидение» под эгидой России пройдет в 2025 году

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью как российским, так и зарубежным СМИ, что в сентябре 2025 года состоится международный песенный конкурс “Интервидение”, в котором примут участие более 25 стран.
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