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Царьград

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Росгвардия ликвидировала расчет ВСУ в Черниговской области FPV-дронами

Росгвардия ликвидировала расчет ВСУ в Черниговской области FPV-дронами

Росгвардия совместно с Пограничным управлением ФСБ России нейтрализовала расчет БПЛА вооруженных сил Украины в Черниговской области с использованием FPV-дронов.

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