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Муж Ларисы Куклиной о морозе в Ханты-Мансийске: «Должно быть, Шашилов сегодня сам без кальсон выйдет на тренировку? Тепло ведь, ###»

Михаил Куклин, муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал информацию о том, что группа Михаила Шашилова проведет тренировку на стадионе в Ханты-Мансийске, несмотря на отмену гонок из-за мороза.

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