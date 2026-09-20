Александар Вучич сообщил о 690 млн куб. м газа в резервах Сербии

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что перед зимним сезоном объем резервов газа страны достиг 690 млн кубометров.
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