Москва назвала условие для отправки миротворцев на Украину: главное за сутки

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Контроль за соблюдением условий мира на Украине может осуществлять «гражданская миссия», в Штатах заявили, что Европа может вступить в конфликт при срыве переговоров, а российская ракета вывела на орбиту Земли военные спутники.