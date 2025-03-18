Таким образом в рамках агитационной кампании дорожная полиция пыталась привлечь внимание к детским креслам в авто.
ГИБДД Ялты
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Таким образом в рамках агитационной кампании дорожная полиция пыталась привлечь внимание к детским креслам в авто.
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