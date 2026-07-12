«Обмениваемся данными». Red Bull продолжает спор с FIA по поводу ADUO

Red Bull Racing Руководитель Red Bull Лоран Мекис сообщил, что команда продолжает обсуждать с FIA результаты первой оценки по системе ADUO, которая определяет возможности для модернизации силовых установок по ходу сезона.
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