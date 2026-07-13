Трое обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае могут получить пожизненные сроки

Трое обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае могут получить пожизненные сроки13 июля в Краснодарском краевом суде прокуратура потребовала пожизненное заключение для трех обвиняемых в жестоком убийстве аниматоров в 2023 году.