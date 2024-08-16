Мэр Екатеринбурга утешил именитых горожан, проигравших охраннику Сталина в споре за главную награду. Фото

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раздал награды перед Днем города, они достались в том числе тем, кто претендовал на звание почетного гражданина, но уступил ветерану Жоржу Токареву, охранявшему лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны.