Мэр Екатеринбурга утешил именитых горожан, проигравших охраннику Сталина в споре за главную награду. Фото

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раздал награды перед Днем города, они достались в том числе тем, кто претендовал на звание почетного гражданина, но уступил ветерану Жоржу Токареву, охранявшему лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны.
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