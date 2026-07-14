HOW TO TRADE PROP FIRMS AND CFDS USING END OF DAY TRADING! Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 The25YearTrader Hello so today I wanted to make a video for those new to trading Prop Firms or CFDs.
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