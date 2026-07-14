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HOW TO TRADE PROP FIRMS AND CFDS USING END OF DAY TRADING!

HOW TO TRADE PROP FIRMS AND CFDS USING END OF DAY TRADING!

HOW TO TRADE PROP FIRMS AND CFDS USING END OF DAY TRADING! Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 The25YearTrader Hello so today I wanted to make a video for those new to trading Prop Firms or CFDs.

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