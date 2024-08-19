Ну и рожи у мужиков будут, когда вы им расскажете! Ох, рожи! Только представьте. Они ж никогда их не слышали! фото: кадр из многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)Это вам от нас подарок в день рождения исполнителя одной из главных мужских ролей культового советского сериала Станислава Говорухина — артиста Владимира Конкина.