Ну и рожи у мужиков будут, когда вы им расскажете! Ох, рожи! Только представьте. Они ж никогда их не слышали! фото: кадр из многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)Это вам от нас подарок в день рождения исполнителя одной из главных мужских ролей культового советского сериала Станислава Говорухина — артиста Владимира Конкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии