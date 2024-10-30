Авиакомпания «Аэрофлот» решила поднять количество миль, присуждаемых пассажирам программы лояльности за приобретение билетов по особо высоким тарифам .
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Авиакомпания «Аэрофлот» решила поднять количество миль, присуждаемых пассажирам программы лояльности за приобретение билетов по особо высоким тарифам .
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