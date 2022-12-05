Дайджест дня: вездеход Fering, электро-Lexus с «механикой» и другие события индустрии

Дайджест дня: вездеход Fering, электро-Lexus с «механикой» и другие события индустрииБританская компания Fering Technologies обещала начать выпуск гибридных внедорожников Pioneer уже в этом году, но отложила старт из-за затянувшихся испытаний.
Дайджест дня: вездеход Fering, электро-Lexus с «механикой» и другие события индустрииБританская компания Fering Technologies обещала начать выпуск гибридных внедорожников Pioneer уже в этом году, но отложила старт из-за затянувшихся испытаний.
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