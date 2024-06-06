Толпа штурмует военкомат под Житомиром после смерти негодного к службе призывника

Мужчина страдал тяжелым заболеванием, которое исключает возможность мобилизации.На Украине в Житомирской области жители села Барановка пошли на штурм здания местного территориального центра комплектования (ТЦК).
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