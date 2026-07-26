Что будет с заказами на Wildberries после пожаров на складах

Пожары на складах Wildberries ударили не только по продавцам, но и по обычным покупателям. Часть логистических центров выведена из работы, потоки заказов перераспределены, а сроки доставки местами уже начали «плыть».
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