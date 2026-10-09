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Нижегородская правда

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Более 60 нижегородцев стали участниками шестого сезона «Школы юного дипломата имени Ю. Е. Фокина»

Более 60 нижегородцев стали участниками шестого сезона «Школы юного дипломата имени Ю. Е. Фокина»

В Нижегородском кремле состоялось торжественное открытие шестого сезона «Школы юного дипломата имени Ю.

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