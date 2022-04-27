Параметры информационной войны: «Мы» и «Они»

РИА Новости, REUTERS/Gleb Garanich Сейчас, когда миллионы людей следят за военными сводками с Украины, становится очевидным, что изменить баланс сил и позиции на переговорах могут не только военные действия, но и эффективная информационная кампания.
РИА Новости, REUTERS/Gleb Garanich Сейчас, когда миллионы людей следят за военными сводками с Украины, становится очевидным, что изменить баланс сил и позиции на переговорах могут не только военные действия, но и эффективная информационная кампания.
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