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Параметры информационной войны: «Мы» и «Они»

Параметры информационной войны: «Мы» и «Они»

РИА Новости, REUTERS/Gleb Garanich Сейчас, когда миллионы людей следят за военными сводками с Украины, становится очевидным, что изменить баланс сил и позиции на переговорах могут не только военные действия, но и эффективная информационная кампания.

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