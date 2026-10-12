"Подумал, что он искусственный": питон напугал посетителей столичного магазина

"112" Посетителей столичного магазина не на шутку напугал двухметровый питон. Он появился внезапно, вместе с покупателем.
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