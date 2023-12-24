США утратили экономическое лидерство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Как пишет председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале, США утратили экономическое лидерство, и "все попытки вернуть его за счёт развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли".
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