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Почти 500 тысяч человек вышли на протесты во Франции

Почти 500 тысяч человек вышли на протесты во Франции

Около 480 тысяч человек приняли участие в манифестациях старшеклассников во Франции, 13 октября сообщает радиостанция RTL со ссылкой на межпрофсоюзное объединение студенческих и школьных организаций.

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