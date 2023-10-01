“Богохульный” симулятор управления The Kindeman Remedy для ПК выйдет 16 ноября “Богох...

“Богохульный” симулятор управления The Kindeman Remedy для ПК выйдет 16 ноября“Богохульная” игра-симулятор управления The Kindeman Remedy выйдет на ПК в Steam 16 ноября, сообщили издатель 3D Realms и разработчик Troglobytes Games.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)