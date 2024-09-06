Три новые модельные библиотеки откроются в Новосибирской области до конца года

Модельные библиотеки создадут на базе Центральной библиотеки имени Михаила Черненка в Тогучинском районе, Шипуновской сельской библиотеки Сузунского района и детской библиотеки имени Николая Некрасова в Чановском районе.
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