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Три новые модельные библиотеки откроются в Новосибирской области до конца года

Три новые модельные библиотеки откроются в Новосибирской области до конца года

Модельные библиотеки создадут на базе Центральной библиотеки имени Михаила Черненка в Тогучинском районе, Шипуновской сельской библиотеки Сузунского района и детской библиотеки имени Николая Некрасова в Чановском районе.

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