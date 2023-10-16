Власти предложили лишать статуса адвокатов, уехавших за границу

Правительство предлагает лишать статуса адвокатов в случае их отъезда за границу. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила поправки, согласно которым статус адвоката прекращается, если больше года проживает за пределами России.
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