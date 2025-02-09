Командир взвода штурмового подразделения армии России сержант Василий Мастюгин четыре дня скрытно уничтожал бойцов украинских формирований в их тылу во время освобождения города Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии