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Военный ВС РФ четыре дня скрытно ликвидировал бойцов ВСУ в их тылу в Дзержинске

Военный ВС РФ четыре дня скрытно ликвидировал бойцов ВСУ в их тылу в Дзержинске

Командир взвода штурмового подразделения армии России сержант Василий Мастюгин четыре дня скрытно уничтожал бойцов украинских формирований в их тылу во время освобождения города Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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