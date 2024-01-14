В США назвали угрозой для Украины ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке является угрозой для Украины, пишет The Wall Street Journal. «Пока Киев готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, украинские власти сражаются на новом фронте — они пытаются удержать на себе внимание союзников», — отмечают авторы статьи.
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